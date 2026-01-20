Valentino Garavani ha dedicato oltre cinque decenni alla moda, mantenendo sempre un profilo discreto sulla sua vita privata. La sua carriera, iniziata nel 1959 e conclusa nel 2008, è stata caratterizzata da successi e collaborazioni significative. In questo contesto, emerge il legame speciale con un uomo incontrato in un night club, che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale, rimanendo tuttora avvolto nel riserbo.

La vita privata di Valentino Garavani è sempre stata avvolta da una discrezione assoluta. Sin dalla prima collezione nel 1959 e fino all’ultima, sviluppata prima del ritiro nel 2008, il celebre stilista ha sempre mantenuto riserbo sulla sua vita, limitandosi a concedere pochi dettagli. E sui suoi amori le notizie sono sempre state pochissime: solo dopo essersi ritirato dal mondo della moda egli si abbandonò ad alcune, limitatissime, confessioni. Al centro dell’esistenza di Valentino Garavani c’è sempre stato Giancarlo Giammetti, la figura più duratura e significativa della sua vita. L’incontro avvenne per caso il 31 luglio 1960, al Pipistrello Night Club di Roma, in pieno fermento della dolce vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cuore segreto di Valentino Garavani: 12 anni di amore (e 50 di affari) con l’uomo che gli cambiò la vita in un night club

