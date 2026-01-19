La vita privata di Valentino Garavani | la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilista

Valentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale. La loro collaborazione ha influenzato profondamente il mondo della moda, mentre la relazione privata ha rappresentato un elemento di stabilità e affetto per lo stilista. Oltre a Giammetti, Valentino ha avuto altri amori, che testimoniano la sua vita privata ricca di emozioni e incontri significativi.

Giancarlo Giammetti è stato la persona più importante nella vita dello stilista: tra di loro un sodalizio professionale e una relazione sentimentale.

La vita privata di Valentino Garavani, vedi alla voce “discrezione assoluta” - facebook.com facebook

