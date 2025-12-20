’Il cerchio d’oro’ dedicato ai bimbi | Raccontarsi attraverso le storie

Nasce con l’intento di creare un momento di luce e raccoglimento, lontano dalla frenesia, il laboratorio natalizio ‘Il Cerchio d’Oro’, realizzato dall’associazione Eileden, anche grazie alla collaborazione artistica con la compagnia teatrale Mirpò, in programma oggi, con turni orari dalle 14.30 alle 18, nella biblioteca Doria di Lerici (info e prenotazioni al 351 5974185). Una storia originale del mondo di Eileden guiderà i bambini a rallentare, ad ascoltare, a scoprire il valore dei gesti gentili, di unirsi per un bene comune. L’attività creativa che seguirà inviterà alla concentrazione, al rispetto dei tempi altrui e alla gioia di costruire insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

