A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna | Sabrina Ferilli debutta su Canale 5

A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna è la nuova fiction con Sabrina Ferilli, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Dopo le festività, il canale rinnova il suo palinsesto con una produzione che affronta temi di attualità e impegno sociale, offrendo uno sguardo autentico sulla forza delle donne. La serie rappresenta un nuovo capitolo nella programmazione di Canale 5, puntando su narrazioni di qualità e personaggi complessi.

Dopo la pausa delle festività, Canale 5 riaccende i riflettori sulla sua serialità con un titolo molto atteso: A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli, in onda da mercoledì 7 gennaio 2026. Sabrina Ferilli anticipa Luisa Ranieri nel ruolo di preside. Il debutto della Ferilli precede di pochi giorni un’altra fiction a tema scolastico, La Preside, con Luisa Ranieri su Rai 1. Le due serie raccontano storie affini ma andranno in onda in giorni diversi, evitando uno scontro diretto. Entrambe hanno per protagoniste donne forti, determinate e resilienti, impegnate in percorsi di riscatto e scelte coraggiose. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

