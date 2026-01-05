A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna | Sabrina Ferilli debutta su Canale 5

A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna è la nuova fiction con Sabrina Ferilli, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Dopo le festività, il canale rinnova il suo palinsesto con una produzione che affronta temi di attualità e impegno sociale, offrendo uno sguardo autentico sulla forza delle donne. La serie rappresenta un nuovo capitolo nella programmazione di Canale 5, puntando su narrazioni di qualità e personaggi complessi.

Dopo la pausa delle festività, Canale 5 riaccende i riflettori sulla sua serialità con un titolo molto atteso: A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli, in onda da mercoledì 7 gennaio 2026. Sabrina Ferilli anticipa Luisa Ranieri nel ruolo di preside. Il debutto della Ferilli precede di pochi giorni un’altra fiction a tema scolastico, La Preside, con Luisa Ranieri su Rai 1. Le due serie raccontano storie affini ma andranno in onda in giorni diversi, evitando uno scontro diretto. Entrambe hanno per protagoniste donne forti, determinate e resilienti, impegnate in percorsi di riscatto e scelte coraggiose. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5 Leggi anche: A Testa Alta – Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv Leggi anche: Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Testa Alta – Il coraggio di una donna la nuova serie con Sabrina Ferilli | trama cast e quando in tv. A Testa Alta – Il coraggio di una donna: trama e quando in tv - Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv della fiction Mediaset ... superguidatv.it

A testa alta, Sabrina Ferilli affronta la violenza digitale nella nuova fiction di Canale 5: la trama, il cast e i personaggi - Ad inaugurare la stagione delle fiction Mediaset 2026 è “A testa alta – il coraggio di una donna” con protagonista Sabrina Ferilli. msn.com

Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026 - Il Coraggio di una Donna, serie tv in tre puntate con Sabrina Ferilli, su Canale 5 da mercoledì 7 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

Pallavolo A1F - Bonifacio: "Ripartiamo a testa alta, ora tanti appuntamenti, avremo occasione di rifarci" x.com

Gennaio è finalmente arrivato, quale fiction aspettate di più in tv La Preside, Prima di Noi e Don Matteo 15 sono i titoli forti proposti da Rai 1. Su Canale 5 c’è l’atteso ritorno di Sabrina Ferilli con la serie “A Testa Alta” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.