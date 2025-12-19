Polizia locale di Bibbena | un 2025 di grandi impegni sul territorio il bilancio dell’assessore e del comandante

Il 2025 si rivela un anno di impegno costante per la Polizia locale di Bibbena, con numerose sfide e progetti sul territorio. L’assessore e il comandante riflettono sui risultati raggiunti e sulle priorità future, sottolineando l’importanza di un servizio efficace e vicino ai cittadini. Un bilancio che evidenzia l’impegno quotidiano per garantire sicurezza e ordine nella comunità di Bibbena.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Polizia locale di Bibbena: un 2025 di grandi impegni sul territorio, un bilancio dell'assessore e del comandante. L'Assessore alla Polizia Locale Francesco Frenos, supportato dal Comandante Iacopo Piantini, saluta il 2025 con un bilancio dell'attività del Corpo di Polizia Locale. Francesco Frenos commenta: "Il ruolo svolto dalla Polizia Municipale di Bibbiena è sempre più importante e sempre più complesso e completo. Accanto alle funzioni classiche di controllo sulle violazioni al codice della strada, per le attività edilizia, ambientale e commerciale, controlli amministrativi e altri servizi di viabilità, ci sono anche azioni fondamentali di coordinamento e supporto con i Carabinieri, servizi di controllo per la sicurezza nelle scuole, servizi anche durante le manifestazioni.

