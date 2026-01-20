Il Sud Italia sta affrontando intense condizioni meteorologiche causate dal ciclone Harry, che ha provocato danni e disagi nella regione. A Messina si è aperta una voragine, mentre un peschereccio è stato affondato. Questi eventi evidenziano l’impatto del maltempo sulla Sicilia, richiedendo attenzione e interventi per la sicurezza delle comunità e delle infrastrutture locali.

AGI - Il maltempo flagella il Sud Italia, con il ciclone Harry che si abbatte soprattutto sulla Sicilia. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'allerta è alta da ieri, con livelli di guardia che hanno mobilitato tutte le strutture di soccorso e Protezione civile. Oltre 6 mila gli uomini in campo. Scuole chiuse ovunque: oltre 150 i sindaci che hanno sospeso le lezioni, compreso nei nove capoluoghi di provincia per forti venti, nubifragi e mareggiate. Queste ultime in particolare hanno imposto lo sgombero di circa 200 persone: nel Siracusano, a Pachino, sgomberate dalle abitazioni della nota borgata turistica di Marzamemi circa 40 persone; mentre altre decine hanno lasciato la contrada marinara di Granelli; a Capo Mulini e Santa Maria La Scala, ad Acireale (Catania), ne sono state evacuate 95. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Si apre voragine a Messina, affonda un peschereccio

Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’ItaliaIl Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il ciclone Harry travolge Sicilia e Sardegna; Harry travolge il Sud con allerta rossa per Sardegna, Sicilia e Calabria; In arrivo la peggiore burrasca degli ultimi 20 anni. Il ciclone Harry porta pioggia, vento e mareggiate sul Sud Italia; Valanga travolge 4 persone a Courmayeur: soccorritori recuperano 1 ferito in elicottero.

Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Affonda un peschereccio in Sicilia - AGI - Il maltempo flagella il Sud Italia, con il ciclone Harry che si abbatte soprattutto sulla Sicilia. L'isola è spaccata in due: il fronte est segnato di allerta rossa, il resto di arancione. L'all ... msn.com

Ciclone Harry: quando finirà e perché è così violento - Ciclone mediterraneo violentissimo tra Sicilia e Sardegna: piogge record, vento di tempesta e mareggiate fino a 9 metri. blogsicilia.it

Mentre il Ciclone Harry sferza Catania, un gruppo di ragazzi sfida l'allerta meteo per un "trend" sui social: il video fa il giro del web - facebook.com facebook

Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna x.com