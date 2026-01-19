Il Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione. Le condizioni meteorologiche sono in rapido peggioramento, prevedendo forti piogge e venti intensi nelle prossime ore. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza di tutti. Per ulteriori informazioni, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Sud Italia si prepara a ore particolarmente critiche dal punto di vista meteorologico. Nelle prossime ore il ciclone mediterraneo Harry interesserà gran parte della Penisola, con effetti più marcati sulle regioni meridionali. Sono attese piogge intense, nubifragi, venti molto forti e mareggiate, con un quadro che ha spinto la Protezione Civile a innalzare i livelli di allerta. Per oggi, lunedì 19 gennaio, è stata disposta allerta rossa su gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria e gialla in Basilicata e Toscana. Allerta rossa e arancione: vento e piogge senza tregua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo estremo al Sud: il ciclone Harry attraversa l’Italia

Meteo: maltempo in arrivo all’estremo Sud, poi nuova perturbazione verso Natale

Preparatevi a un cambiamento nel tempo: nelle prossime ore, l’Italia meridionale affronterà un’ondata di maltempo, mentre una nuova perturbazione si avvicina in vista del Natale. Gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP segnalano condizioni instabili in molte zone, richiedendo attenzione e precauzioni. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa fase meteorologica.

Maltempo, arriva il ciclone Harry: allerta rossa e oggi scuole chiuse, ecco dove. «La burrasca peggiore degli ultimi 20 anni»

A causa del passaggio del ciclone Harry, sono state emesse allerte rosse e le scuole sono chiuse in alcune zone del Centro-Sud, tra Sardegna e Sicilia. Il maltempo, descritto come il più intenso degli ultimi vent’anni, ha portato piogge abbondanti e venti forti, influenzando le condizioni atmosferiche in tutta la regione. Ecco le aree interessate e le precauzioni da adottare per la sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maltempo estremo al Sud: cosa aspettarsi dal ciclone “Harry” - Maltempo estremo al Sud: piogge torrenziali, vento di Scirocco e mareggiate per il ciclone mediterraneo Harry. blogsicilia.it