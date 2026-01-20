Ciclone Harry in arrivo anche sul casertano Venti fino a 75 km orari | ecco le scuole chiuse

Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha deciso di chiudere tutte le scuole del territorio per il 21 gennaio 2026, in seguito all’arrivo del ciclone Harry. Previsti venti fino a 75 kmh e condizioni meteorologiche estreme sul Sud Italia. La misura mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini durante questo evento climatico intenso.

Il sindaco di Capua Adolfo Villani è il primo nel casertano a disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi, per il giorno 21 gennaio 2026, a causa dell’arrivo del Mega-Ciclone Harry, previsto con fenomeni meteo estremi su tutto il Sud.🔗 Leggi su Casertanews.it

Meteo, allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo: nubifragi, neve a bassa quota e venti fortissimi. Scuole chiuse, ecco doveUn fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore.

Meteo, allerta rossa per il ciclone Harry in arrivo: «Peggiore burrasca degli ultimi 20 anni». Scuole chiuse, ecco doveIl ciclone Harry si avvicina all’Italia, portando un’allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme.

