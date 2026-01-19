Il ciclone Harry porta vento e freddo sulla provincia | raffiche fino a 50 km h e cielo nuvoloso

Martedì, la provincia di Rimini sarà interessata dall’arrivo del ciclone Harry, che provoca un aumento del vento e una diminuzione delle temperature. Correnti orientali più intense, con raffiche fino a 50 kmh, interesseranno la zona, accompagnate da un cielo prevalentemente nuvoloso. Si consiglia di monitorare le condizioni meteo e adottare le precauzioni necessarie per le attività all’aperto.

Un intenso flusso di correnti orientali, innescato dalla presenza del ciclone Harry in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, soffierà sulla provincia di Rimini nella giornata di martedì, con raffiche di vento fino a 50 chilometri orari in città. La giornata risulterà nuvolosa.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dopo il freddo un po' di tregua ma a poi tocca al ciclone mediterraneo: previste raffiche di vento a oltre 100 km/h

Dopo un breve miglioramento, il clima sulla Sicilia tornerà a essere instabile a causa di un ciclone mediterraneo. Nel weekend, raffiche di vento superiori ai 100 kmh e piogge interesseranno principalmente le zone sud-orientali, come Agrigentino, Siracusano e Ragusano. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le condizioni in evoluzione.

Scatta l'allerta meteo: raffiche di vento fino a 100 km/h

È stata emessa un’allerta meteo gialla in Lombardia, con raffiche di vento fino a 100 kmh previste nel Lario e nelle Prealpi occidentali. L’allerta è valida dalle 14:00 di oggi, sabato 10 gennaio, alle 14:00 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali segnalazioni delle autorità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il ciclone Harry in arrivo sulla Calabria, i consigli della Protezione Civile - Il ciclone Harry è pronto ad abbattersi sulla Calabria, la Protezione Civile ha già diramato l'allerta, ecco come proteggersi. notizie.it