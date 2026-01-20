Il Cesena dimostra una capacità di reazione crescente, come evidenziato nel recupero a Reggio. Negli ultimi incontri, la squadra ha dimostrato di saper affrontare le difficoltà, raddrizzando partite inizialmente sfavorite. Questa attitudine rappresenta un elemento importante nel percorso di crescita e nelle strategie di una formazione che, pur con alcuni limiti, mostra volontà di reagire e migliorarsi.

Vizi e virtù di un Cesena che nell’ultimo periodo ha preso la cattiva abitudine di trovarsi in svantaggio per primo, salvo poi trovare spesso le energie fisiche e mentali per rimettersi in careggiata e andare a punti. La rete di Manolo Portanova al Mapei Stadium nel derby di sabato scorso ha mandato sotto i bianconeri per la quinta volta consecutiva, di queste, però, solo in due occasioni gli avversari hanno condotto a termine la missione vincendo la partita. Nelle altre tre gare il Cavalluccio è riuscito a rialzare la testa centrando due vittorie e un pareggio. Tutto è cominciato il 13 dicembre quando all’Orogel Stadium Manuzzi il Mantova, approfittando di un approccio fiacco di Ciofi e compagnicon Ruocco e Artioli ha messo a segno un uno - due che sembrava aver chiuso ogni discorso con largo anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ha imparato a reagire. A Reggio l’ennesimo recupero

Leggi anche: Cesena ci riprova. Oggi arriva Reggio Emilia

Leggi anche: Cesena, ora ci siamo. Reggio va ko 3-0

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Cesena ha imparato a reagire. A Reggio l’ennesimo recupero; Shpendi ritorna al gol: doppietta decisiva. Il Cesena porta a casa il derby per i tifosi; Italia a rischio sismico: dal terremoto di oggi a Ravenna alle 5 scosse più devastanti; Superato il mal di trasferta. Migliorato il rendimento anche fuori dal Castellani.

Scuba Libre Reggio Emilia. . Negli ultimi 15 anni, più di 1000 persone hanno imparato a respirare sott’acqua con noi. Marco, 35 anni: “Pensavo fosse troppo tardi. Ora organizzo viaggi diving.” Sara, 28 anni: “Avevo paura dell’acqua profonda. Oggi accompag - facebook.com facebook