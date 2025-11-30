Cesena ci riprova Oggi arriva Reggio Emilia
Ottava giornata del girone d’andata del campionato di serie B1 femminile di pallavolo: oggi alle 17.30 l’ Elettromeccanica Angelini Cesena riceverà al Pala Bcc Romagnolo le emiliane del Centro Volley Reggiano. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta al tie break: le bianconere contro San Giorgio Piacentino dopo aver sprecato due match point, le reggiane ai vantaggi contro Ostiano dopo aver ribaltato la gara da sotto 0-2. La classifica vede Cesena occupare il penultimo posto a quota 4 punti, mentre Cvr è decima con 7 punti, un margine ridotto che rende lo scontro diretto particolarmente prezioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
FootbalLab Cesena. Red Yarn · Shake It. Il grande ritorno!!! Direttamente dal settore giovanile del RAVENNA F.C,il nostro Gabri,motorino della difesa dei 2014,ci delizia con le sue abilità motorie e tanta ,tanta,tanta ,tanta passione!!? Buon prosieguo di pe - facebook.com Vai su Facebook
Cesena ci riprova. Oggi arriva Reggio Emilia - Ottava giornata del girone d’andata del campinato di serei b1 femminile di pallavolo: oggi ale 17. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
DIRETTA/ Cesena Atalanta Primavera (risultato finale 3-3): Wade trova il pari! (oggi 22 novembre 2025) - Diretta Cesena Atalanta Primavera, streaming video tv: seppur reduci da un risultato negativo, le due squadre sono in forma (22 novembre 2025) ... Scrive ilsussidiario.net
Cesena, arriva il rinnovo di Berti. Il centrocampista prolunga fino al 2028 - 30), e la Serie B è pronta a riprendere il suo normale corso dopo la pausa Nazionali, ecco che in casa Cesena arriva ... Come scrive tuttomercatoweb.com