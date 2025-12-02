cesena ora ci siamo reggio va ko 3 0

Missione compiuta per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che con Centro Volley Reggiano centra la prima vittoria da tre punti della stagione nel campionato di B1 femminile: in meno di un’ora e mezza di gioco è finita infatti 3-0 (25-10, 25-15, 25-23). E’ stata una vittoria di squadra: le bianconere hanno giocato due set pressoché perfetti ricevendo con alte percentuali, mentre nel terzo parziale si sono trovate a rincorrere, agguantando le avversarie sul finale, complice una girandola di cambi e una decisa accelerazione senza sbavature. La partita. Coach Lucchi schiera la diagonale Lupoli-Benazzi, in posto quattro Parise e Cangini, al centro Oke e Caniato, libero Gregori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

