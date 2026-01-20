Il governo litiga sulla Consob | slitta la nomina del presidente

Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, lasciando in sospeso la successione di Paolo Savona, ex ministro per le Politiche europee. La questione riflette le tensioni politiche interne e l’importanza di una scelta stabile per l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari italiani. La nomina rimane quindi in attesa di ulteriori sviluppi, con implicazioni sulla governance e sulla stabilità del sistema economico nazionale.

Fumata nera per il nuovo presidente della Consob. Il Consiglio dei ministri ha rinviato la decisione sul successore di Paolo Savona, ex ministro per le Politiche europee del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. Nelle ore antecedenti alla riunione di governo sono emerse delle frizioni. Rinviata la nomina del presidente della Consob Il Consiglio dei ministri ha posticipato la decisione riguardante l'avvio della procedura di nomina del nuovo presidente della Consob.

