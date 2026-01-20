Il capo del personale arriva primo alla selezione bandita dal suo ufficio

Il capo del personale, Giovanni Palumbo, ha ottenuto il primo posto nella selezione bandita dal suo ufficio. Questa opportunità, promossa dalla regione Toscana, evidenzia la valorizzazione delle competenze interne e l'importanza di riconoscere i risultati professionali. La vittoria rappresenta un riconoscimento per l’impegno e la crescita del personale, rafforzando l’efficacia delle politiche di gestione e sicurezza nelle sedi di lavoro.

C'è un tema di opportunità riguardo un bando della regione Toscana vinto dal direttore generale dell'organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro" Giovanni Palumbo. Indetto, nel 2024, con un decreto dirigenziale dalla responsabile da un dipartimento che si trova proprio sotto Palumbo, si è trattato di una procedura comparativa basata sui documenti, senza una prova orale o scritta. Quindi diversa da un concorso ordinario, per titoli e vincolata da criteri che derivano dal Contratto collettivo nazionale. Dalla Regione spiegano anche che partecipare era un suo diritto di dipendente.

