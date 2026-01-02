Ucraina Zelensky nomina Budanov capo del servizio segreto militare alla guida dell’ufficio presidenziale

In Ucraina, Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo responsabile dell’ufficio presidenziale, succedendo a Andriy Yermak. Dopo più di un mese dalla sua uscita, questa nomina segna un cambiamento importante nella struttura di governo, con Budanov, già a capo del servizio segreto militare, ora incaricato di affiancare il presidente nelle funzioni strategiche e amministrative.

A oltre un mese dal passo indietro, Andriy Yermak ha un erede alla guida dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina. Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov al posto di del fidatissimo consigliere costretto a dimettersi il 28 novembre per il coinvolgimento nell’inchiesta “Midas” su un presunto giro di tangenti da 100 milioni di dollari nei settori di energia e difesa. “In questo momento, l’Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del Presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato”, ha annunciato Zelensky su X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

