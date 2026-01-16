IFAB svolta per le palle inattive Ci sarà…un conto alla rovescia! Cosa potrebbe cambiare nel calcio dal prossimo martedì

L’IFAB si prepara a introdurre nuove regole sulle palle inattive, con l’obiettivo di ridurre i tempi di gioco e migliorare il ritmo delle partite. A partire da martedì, potrebbero entrare in vigore modifiche che cambieranno il modo in cui vengono gestiti i fermi gioco. Questa novità rappresenta un passo importante verso un calcio più fluido e dinamico, portando con sé potenziali effetti significativi sullo svolgimento delle partite.

Il calcio potrebbe essere alla vigilia di una svolta epocale. Martedì prossimo a Londra, l’IFAB (International Football Association Board), l’organo internazionale custode delle regole del gioco, si riunirà per la sua assemblea annuale. L’obiettivo è chiaro: dichiarare guerra alle perdite di tempo e aumentare il minutaggio effettivo delle partite. Secondo quanto riportato dal The Times, sul tavolo dei legislatori del pallone c’è una proposta che cambierebbe radicalmente la gestione delle palle inattive: l’introduzione di un conto alla rovescia gestito dall’arbitro. L’idea nasce dall’esperimento introdotto in questa stagione per i portieri, che ora hanno un limite di 8 secondi (e non più 6) per rinviare con le mani, pena un calcio d’angolo avversario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

