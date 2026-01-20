Il 2026 di moda e pelle | Nuovo massiccio ricorso alla cassa integrazione

Il 2026 si apre con segnali di incertezza per la filiera moda e pelle, segnato da un aumento del ricorso alla cassa integrazione. Dopo un 2025 complesso e caratterizzato da timori, il settore mostra segnali di stagnazione, con difficoltà di ripresa. Secondo Loris Mainardi, la ripresa appare ancora lontana e lenta, lasciando spazio a una fase di attesa e di riflessione sulla direzione futura del comparto.

Che 2026 farà? Più precisamente quale futuro c’è per la filiera della pelle? Com’è entrata nel nuovo anno, dopo un 2025 difficile e pieno di nubi e timori? "Lentamente, troppo lentamente", dice Loris Mainardi (Filctem Cgil Toscana), sottolineando che di ripresa vera, per ora, non si parla. Ma c’è, almeno, qualche segnale incoraggiante? "Direi che c’è a parole, solo parole. Sul campo le cose stanno diversamente, purtroppo". Ma cosa sta succedendo? "Con l’inizio dell’anno c’è un ritorno significativo del ricorso alla cassa integrazione, soprattutto per le aziende artigiane. Non è un buon segnale, ad inizio anno e a pochi giorni dalla stagione delle fiere più importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

