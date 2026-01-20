Il settore della pelle affronta un inizio d’anno segnato da sfide economiche e occupazionali, con la cassa integrazione in aumento e un 2026 che si preannuncia complesso. Dopo un 2025 difficile, le prospettive restano incerte, con segnali di una ripresa ancora lontani. L’analisi di esperti come Loris Mainardi evidenzia come il settore fatichi a uscire dalla fase di stagnazione, preoccupando lavoratori e imprese.

La moda e il 2026. Più precisamente la filiera della pelle. Com’è entrata nel nuovo anno, dopo un 2025 difficile e pieno di nubi e timori? "Lentamente, troppo lentamente", dice Loris Mainardi (Filctem Cgil Toscana), sottolineando che di ripresa vera, per ora, non si parla. Ma c’è, almeno, qualche segnale incoraggiante? "Direi che c’è a parole, solo parole. Sul campo le cose stanno diversamente, purtroppo". Ma cosa sta succedendo? "Con l’inizio dell’anno c’è un ritorno significativo del ricorso alla cassa integrazione, soprattutto per le aziende artigiane. Non è un buon segnale, ad inizio anno e a pochi giorni dalla stagione delle fiere più importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo anno e la filiera della pelle: "La cassa integrazione alle stelle. Ora ci aspettiamo un 2026 difficile"

Sostegni Inps alle famiglie, dalla Naspi alla cassa integrazione: le novità per il 2026L'Inps ha pubblicato la circolare relativa alle misure di sostegno per le famiglie nel 2026, includendo strumenti come la Naspi e la cassa integrazione.

