L’istituzione di un esercito personale da parte di ICE, ora anche con il coinvolgimento di Trump, solleva interrogativi sulla stabilità democratica. Una simile evoluzione richiama, in modo inquietante, episodi storici di concentrazione di potere e autoritarismo. La storia insegna che il ripetersi di certe dinamiche può avere conseguenze serie; è importante monitorare e analizzare attentamente questi sviluppi.

“Talvolta la storia si ripete. La prima volta è una tragedia, la seconda volta è una farsa”. Così Karl Marx nel suo saggio 18 Brumaio di Luigi Bonaparte commentava il colpo di Stato del 2 dicembre 1951 con cui Luigi Napoleone, nipote di Napoleone I sciolse l’Assemblea Nazionale e instaurò il Secondo Impero diventando Napoleone III. Una emulazione dello zio che durò poco. Speriamo che l’operato di Donald Trump in materia di sicurezza con la fondazione del suo esercito personale, l’ICE, (Immigration and Customs Enforcement) sia davvero una farsa, ma comunque bisognerebbe avere il coraggio, cosa che manca assolutamente alla nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di cominciare a dire che quell’organizzazione composta da uomini mascherati pronti ad uccidere chiunque abbia un colore della pelle non bianca, con i suoi poteri extra costituzionali assomiglia troppo a quell’esercito personale che Adolf Hitler costituì, passato alla storia del ‘900 con il nome di Gestapo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ICE, ora anche Trump ha il suo esercito personale. Per me una nuova forma di fascismo

Leggi anche: Scholes ha giocato per anni senza dire a nessuno che suo figlio ha una grave forma di autismo

Un esercito con fischietti e cellulari contro l’Ice per riprendere gli abusi. Così l’America anti Trump si difende dai raid federaliIn risposta ai raid dell’ICE durante l’amministrazione Trump, molte persone si sono organizzate per documentare e contrastare gli abusi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bruce Springsteen contro Trump: «Negli Usa i cittadini rischiano di essere assassinati se esercitano il diritto a protestare. L’ICE usa metodi da Gestapo» - Il cantante nel corso di un’esibizione nel New Jersey ha dedicato il brano Promised Land alla memoria di Renee Good, la donna assassinata dagli agenti federali a Minneapolis ... vanityfair.it

De Niro contro Trump: Noi americani non vogliamo una dittatura fascista

Paura dei dazi di Trump L’esercito tedesco si ritira dalla Groenlandia https://www.corrierenazionale.net/2026/01/19/paura-dei-dazi-di-trump-lesercito-tedesco-si-ritira-dalla-groenlandia/ Diritti d’autore AP Photo Di Euronews Arrivati soltanto venerdì, 15 soldati - facebook.com facebook

" #Trump non lo capisco. In un mondo globalizzato ci si aspetterebbe che gli USA rinsaldino le alleanze interne alla Nato. E invece no. La Cina, secondo Trump, soppianterà gli Stati Uniti come potenza dominante del mondo, anche attraverso il suo esercito" x.com