Paul Scholes ha annunciato di aver chiuso tutte le sue collaborazioni da commentatore delle partite di calcio in diretta per prendersi cura del figlio Aiden, affetto da una grave forma di autismo. Lo ha detto al podcast Stick To Football: Aiden ha 20 anni e ha bisogno di un livello molto alto di attenzioni. Scholes lavorava per TNT Sports ma la sua ultima apparizione risale alla finale di Europa League della scorsa stagione tra Manchester United e Tottenham. Ad Aiden è stato diagnosticato un autismo non verbale quando era piccolo, e necessita di cure 24 ore su 24 da parte dei genitori. Scholes – racconta il Telegraph – “si è separato dalla moglie Claire nel 2020 dopo 27 anni insieme, ma i due si dividono ancora i compiti di cura di Aiden e organizzano la settimana in una routine che lo aiuta a capire che giorno è”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Scholes ha giocato per anni senza dire a nessuno che suo figlio ha una grave forma di autismo