Ibuprofene e rischio di cancro dell’endometrio | cosa dice lo studio su 42.000 donne

Un nuovo studio su oltre 42.000 donne ha analizzato la relazione tra l’uso di ibuprofene e il rischio di cancro dell’endometrio. I risultati suggeriscono un possibile collegamento tra l’assunzione di questo farmaco e una riduzione del rischio di sviluppare questa forma di tumore. Questi dati forniscono spunti importanti per approfondire la comprensione degli effetti dell’ibuprofene sulla salute femminile.

n ampio studio osservazionale rileva un'associazione tra l'uso di ibuprofene e un rischio più basso di cancro dell'endometrio. Al contrario, l'uso di aspirina non ha mostrato associazioni significative.

