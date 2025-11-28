Come un gioco su tablet potrebbe aiutare a individuare l’autismo nei bambini | cosa dice lo studio
Gli autori della ricerca hanno scoperto che le differenze nei movimenti compiuti dai bambini alle prese con un gioco su tablet possono aprire nuove prospettive per l’identificazione precoce e il supporto dell’autismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
