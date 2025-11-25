ChatGPT rende più ignoranti | lo studio su 10.000 persone svela cosa accade al tuo cervello

Screenworld.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ChatGPT sta sostituendo Google come motore di ricerca per milioni di persone in tutto il mondo. Invece di cercare fonti, cliccare sui link, leggere articoli e sintetizzare informazioni, questi potenti modelli linguistici confezionano una risposta pronta all’uso. È veloce, incredibilmente comodo, ma secondo la scienza non è sempre un bene. Anzi, potrebbe avere conseguenze preoccupanti sul modo in cui impariamo e ricordiamo le informazioni. Un ampio studio pubblicato su PNAS Nexus ha analizzato sette ricerche diverse coinvolgendo oltre 10.000 partecipanti. Il risultato è chiaro e allarmante: chi utilizza ChatGPT per informarsi su un argomento sviluppa una comprensione significativamente più superficiale rispetto a chi effettua ricerche tradizionali su Google. 🔗 Leggi su Screenworld.it

