ChatGPT rende più ignoranti | lo studio su 10.000 persone svela cosa accade al tuo cervello

ChatGPT sta sostituendo Google come motore di ricerca per milioni di persone in tutto il mondo. Invece di cercare fonti, cliccare sui link, leggere articoli e sintetizzare informazioni, questi potenti modelli linguistici confezionano una risposta pronta all’uso. È veloce, incredibilmente comodo, ma secondo la scienza non è sempre un bene. Anzi, potrebbe avere conseguenze preoccupanti sul modo in cui impariamo e ricordiamo le informazioni. Un ampio studio pubblicato su PNAS Nexus ha analizzato sette ricerche diverse coinvolgendo oltre 10.000 partecipanti. Il risultato è chiaro e allarmante: chi utilizza ChatGPT per informarsi su un argomento sviluppa una comprensione significativamente più superficiale rispetto a chi effettua ricerche tradizionali su Google. 🔗 Leggi su Screenworld.it

