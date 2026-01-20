I vecchi di oggi si sentono tutti Pipino | la nostalgia impossibile della giovinezza
Oggi, gli anziani spesso si identificano con il personaggio di
Qual è il sogno più grande di una società senile come la nostra, abitata sempre più da vecchi? Tornare ragazzi, se non addirittura bambini. C’è un libro ormai dimenticato che provò a raccontare la storia favolosa di una vita vissuta al contrario, di un vecchio che ringiovaniva con gli anni fino a diventare bambino. È la Storia di Pipino nato vecchio e morto bambino, uscita nel 1911 dopo che era stata pubblicata a puntate su una rivista, L’Avvenire. L’autore si chiamava Giulio Gianelli, torinese, poeta, scrittore e giornalista di scarsa fortuna, collaboratore di riviste d’epoca come Il venerdì della contessa e L’artista moderno. 🔗 Leggi su Panorama.it
