Oggi, gli anziani spesso si identificano con il personaggio di

Qual è il sogno più grande di una società senile come la nostra, abitata sempre più da vecchi? Tornare ragazzi, se non addirittura bambini. C’è un libro ormai dimenticato che provò a raccontare la storia favolosa di una vita vissuta al contrario, di un vecchio che ringiovaniva con gli anni fino a diventare bambino. È la Storia di Pipino nato vecchio e morto bambino, uscita nel 1911 dopo che era stata pubblicata a puntate su una rivista, L’Avvenire. L’autore si chiamava Giulio Gianelli, torinese, poeta, scrittore e giornalista di scarsa fortuna, collaboratore di riviste d’epoca come Il venerdì della contessa e L’artista moderno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I vecchi di oggi si sentono tutti “Pipino”: la nostalgia impossibile della giovinezza

Leggi anche: “Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia, ecco perché la nostalgia ci fa bene”: i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues

Pietro Castellitto: “I giovani di oggi non si sentono parte della storia. Negli anni ’70 era diverso”Pietro Castellitto, attore e interprete di Tony Chichiarelli nel film

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

I vecchi di oggi si sentono tutti “Pipino”: la nostalgia impossibile della giovinezza - All’inizio del secolo scorso, Giulio Gianelli scrisse una fiaba iconica, anche se dimenticata: una vita al contrario che si conclude con la giovinezza. panorama.it