Pietro Castellitto | I giovani di oggi non si sentono parte della storia Negli anni ’70 era diverso
Pietro Castellitto, attore e interprete di Tony Chichiarelli nel film
Pietro Castellitto ha presentato il film "Il Falsario", disponibile su Netflix dal 23 gennaio, in cui interpreta Tony Chichiarelli, artista e falsario attivo tra gli anni '70 e '80. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Cauet riflette: «Pochi giovani in Serie A? Era vero negli anni ’90, oggi con Pio Esposito e Yildiz…»
Leggi anche: Simonelli: "Nazionale? I giovani si sentono arrivati, ho un’idea: una parte dei loro stipendi…”
Pietro Castellitto: "Oggi i giovani non si sentono dentro la storia" - Il giovane attore è il protagonista del film Netflix 'Il Falsario', ispirato alla vera storia dell'artista e falsario Tony Chichiarelli ... adnkronos.com
Pietro Castellitto: il vitalismo del mio Falsario nella Roma anni ’70 - (askanews) – Nella Roma della fine degli anni Settanta, dove si incrociano banda della Magliana, Servizi segreti deviati, terroristi, arriva l’aspirante artista interpretato da Pietro Ca ... askanews.it
Il Falsario: ecco il trailer ufficiale del film Netflix con Pietro Castellitto - Presentato in anteprima alla Festa di Roma, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi ispirato a fatti e persone realmente accaduti e esistenti debutterà il 23 gennaio in streaming su Netflix. comingsoon.it
Su #Netflix è in arrivo #IlFalsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria Il Falsario è atteso sulla piattaforma streaming a p facebook
"Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa sei disposto a fare" Il Falsario diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria arriva il 23 genn x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.