Pietro Castellitto | I giovani di oggi non si sentono parte della storia Negli anni ’70 era diverso

Pietro Castellitto, attore e interprete di Tony Chichiarelli nel film

Pietro Castellitto ha presentato il film "Il Falsario", disponibile su Netflix dal 23 gennaio, in cui interpreta Tony Chichiarelli, artista e falsario attivo tra gli anni '70 e '80. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pietro Castellitto: "Oggi i giovani non si sentono dentro la storia" - Il giovane attore è il protagonista del film Netflix 'Il Falsario', ispirato alla vera storia dell'artista e falsario Tony Chichiarelli ... adnkronos.com