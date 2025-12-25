Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia ecco perché la nostalgia ci fa bene | i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues

25 dic 2025

Sui social è partita una moda che sa di contro-tendenza: altro che filtri perfetti e video 4K. A spopolare, in queste settimane, sono le vecchie Vhs digitalizzate, i filmati sgranati degli anni ’80 e ’90, l’albero storto, lo zio che sbaglia inquadratura e i bambini che cantano stonati davanti a Babbo Natale. La Gen Z li guarda come fossero reperti preziosi. E la ragione non è soltanto estetica: è nostalgia. Quella che la scienza oggi definisce non più come malinconia triste, ma come un’emozione complessa e rigenerante, capace di dare continuità tra chi eravamo e chi siamo adesso, rafforzando legami e identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

