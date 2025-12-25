Sui social è partita una moda che sa di contro-tendenza: altro che filtri perfetti e video 4K. A spopolare, in queste settimane, sono le vecchie Vhs digitalizzate, i filmati sgranati degli anni ’80 e ’90, l’albero storto, lo zio che sbaglia inquadratura e i bambini che cantano stonati davanti a Babbo Natale. La Gen Z li guarda come fossero reperti preziosi. E la ragione non è soltanto estetica: è nostalgia. Quella che la scienza oggi definisce non più come malinconia triste, ma come un’emozione complessa e rigenerante, capace di dare continuità tra chi eravamo e chi siamo adesso, rafforzando legami e identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Depressione di Natale? Guardate i vecchi filmati di famiglia, ecco perché la nostalgia ci fa bene”: i consigli della psicologa per affrontare il Christmas Blues

Leggi anche: Christmas blues: ecco cos’è la “depressione natalizia”

Leggi anche: Christmas Blues, cos’è la “depressione natalizia”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)

Natale freschino, con neve in Appennino Aria più fredda affluisce dai Balcani, mentre il richiamo umido inizia ad attenuarsi, grazie all’allontanamento del minimo barico della depressione presente ad Ovest della Sardegna. Un Natale con tante nubi, qualche ti - facebook.com facebook

"Christmas Blues", cos’è la depressione che assale durante le feste di Natale x.com