Julio Iglesias chiede l' archiviazione dell' indagine per presunti abusi

Julio Iglesias ha presentato una richiesta di archiviazione dell'indagine per presunti abusi sessuali, affermando che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sul caso. La decisione riguarda l'assenza di competenza della Procura dell'Audiencia Nacional di Madrid, in relazione alle accuse rivolte al cantante.

Madrid, 19 gen. - (Adnkronos) - Julio Iglesias ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta nei suoi confronti per presunte aggressioni sessuali, sostenendo l'assenza di giurisdizione dei tribunali spagnoli e, di conseguenza, della Procura dell'Audiencia Nacional di Madrid. È quanto emerge da un atto depositato oggi, lunedì 19 gennaio, e visionato dai media spagnoli. Secondo la difesa dell'82enne cantante spagnolo, le presunte vittime avrebbero dovuto presentare denuncia nei luoghi in cui i fatti sarebbero avvenuti, ovvero nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas, dove le due ex collaboratrici affermano di aver subito abusi nel 2021 mentre lavoravano per l'artista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti

Recentemente, il cantante Julio Iglesias è stato formalmente accusato da due ex dipendenti di averle molestate sessualmente durante il loro incarico nelle sue proprietà ai Caraibi. Le accuse, ancora in fase di accertamento, coinvolgono presunti comportamenti inappropriati durante il periodo di lavoro. Questa vicenda ha suscitato attenzione sia nel mondo dello spettacolo sia nell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Julio Iglesias nega le accuse di abusi sessuali su due ex dipendenti

Julio Iglesias ha negato le accuse di molestie sessuali rivolte da due ex dipendenti, che lavoravano nelle sue proprietà caraibiche. L'artista spagnolo ha espresso la propria posizione in merito alle accuse, sottolineando la propria innocenza e precisando di non aver mai commesso atti di violenza o molestia. La vicenda è attualmente al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

