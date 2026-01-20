i pooh in concerto alla reggia di caserta per celebrare 60 anni di carriera

I Pooh tornano in concerto alla Reggia di Caserta per celebrare i 60 anni di carriera. Un’occasione speciale per rivivere le tappe di una delle band più significative della musica italiana. L’evento, previsto nel 2026, rappresenta un momento di riflessione e di festeggiamenti per un percorso artistico che ha segnato più generazioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti della musica italiana.

Nel 2026 si celebra il sessantennale dei POOH, la band che ha fatto la storia della musica italiana! Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. 🔗 Leggi su 2anews.it

Pooh: al via a luglio il tour estivo, nuove date per celebrare i loro 60 anni di carriera

Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera

1966 – 2026: 60 anni di musica. I POOH in concerto a Campobasso giovedì 23 luglio - 1966 – 2026: 60 anni di musica, di emozioni e di successi: i POOH tornano per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma

I POOH in concerto nuove date per il tour dei 60 anni - I festeggiamenti inizieranno il 14 maggio e il 16 maggio con POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA, due eventi all'Arena di Verona. Due concerti speciali pensati per un luogo che ha segnato più volte

