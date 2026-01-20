I Pooh fra i protagonisti dell' estate lancianese | al parco Villa delle rose il concerto che celebra i 60 anni del gruppo

I Pooh saranno tra i protagonisti dell’estate a Lanciano, con un concerto al parco Villa delle Rose in occasione dei 60 anni di attività del gruppo. Dopo gli eventi di Claudio Baglioni, Il Volo e lo spettacolo Notre Dame de Paris, questa nuova occasione arricchirà il calendario culturale della città, offrendo agli appassionati un momento musicale speciale nel contesto dell’estate 2026.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Svelato uno degli eventi che animerà Lanciano nella bella stagione, dopo le tappe di Claudio Baglioni, Il Volo e lo spettacolo Notre dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante Dopo i concerti di Claudio Baglioni e Il Volo e lo spettacolo Notre dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante, è stato reso noto un altro appuntamento che animerà l'estate 2026 a Lanciano. Si tratta del concerto dei Pooh. La tappa abruzzese del tour “Pooh 60. La nostra storia estate”, che celebra i 60 anni di vita del gruppo musicale, è previsto al parco Villa delle rose, domenica 30 agosto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il Volo torna a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che animerà il parco Villa delle rose nell'estate 2026Il Volo annuncia il proprio ritorno a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che farà tappa nel parco Villa delle Rose nell’estate 2026.

Pooh in concerto a Bari: due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”I Pooh tornano in concerto a Bari con due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Winnie The Pooh Day, aneddoti e curiosità sul celebre orsacchiotto di pezza; A Cattolica il musical Aladin firmato da D’Orazio; Piazza San Marco, giovedì l'arrivo della torcia olimpica: tra i tedofori atlete e vip. I nomi e il percorso; Olimpiadi, la fiamma nella Marca: sfilata di vip e miti dello sport.

I POOH in concerto nuove date per il tour dei 60 anni [Info e Biglietti] - I festeggiamenti inizieranno il 14 maggio e il 16 maggio con POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA, due eventi all’Arena di Verona. Due concerti speciali pensati per un luogo che ha segnato più volte ... newsic.it

Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera - La band ha annunciato il tour estivo durante il quale faranno tappa anche in Toscana. L’appuntamento è per il 29 luglio ... msn.com

Giornata Mondiale della Neve & Giornata di Winnie the Pooh Due ricorrenze che cadono proprio nel cuore dell’inverno… E quest’anno si fanno sentire più che mai! In questi giorni la neve è tornata protagonista anche nella nostra zona e nei paesi limitro facebook