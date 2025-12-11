Il Volo torna a Lanciano con il World Tour 2026-2027 che animerà il parco Villa delle rose nell' estate 2026

Il Volo annuncia il proprio ritorno a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che farà tappa nel parco Villa delle Rose nell’estate 2026. L’evento si svolgerà giovedì 27 agosto, portando sul palco un concerto imperdibile per gli appassionati di musica. La data si aggiunge ad un’estate ricca di eventi, tra cui anche l’attesa esibizione di Claudio Baglioni.

Non solo Claudio Baglioni per l’estate 2026 di Lanciano. Giovedì 27 agosto, infatti, sul palco del Parco Villa delle Rose, salirà Il Volo con il World Tour 2026-2027. A soli due anni dalla prima apparizione nella città frentana, con relativo sold out, il trio composto dall'abruzzese Gianluca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

