Il Volo torna a Lanciano con il World Tour 2026-2027 che animerà il parco Villa delle rose nell' estate 2026
Il Volo annuncia il proprio ritorno a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che farà tappa nel parco Villa delle Rose nell’estate 2026. L’evento si svolgerà giovedì 27 agosto, portando sul palco un concerto imperdibile per gli appassionati di musica. La data si aggiunge ad un’estate ricca di eventi, tra cui anche l’attesa esibizione di Claudio Baglioni.
Non solo Claudio Baglioni per l’estate 2026 di Lanciano. Giovedì 27 agosto, infatti, sul palco del Parco Villa delle Rose, salirà Il Volo con il World Tour 2026-2027. A soli due anni dalla prima apparizione nella città frentana, con relativo sold out, il trio composto dall'abruzzese Gianluca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sono su un volo Bruxelles Roma. E mentre rientro in Italia mi tornano in mente le discussioni di questi giorni sul futuro dell’Europa. Che Trump sia… Trump è evidente a tutti. È evidente a chi lo ama, anche dalle nostre parti, ma è sempre più evidente anche a Vai su X
? In Volo con Babbo Natale 2025 ? Torna uno degli appuntamenti più attesi su Capannori! L’Aero Club Lucca, per la prima volta in collaborazione con l' Associazione Luccasenzabarriere ODV, vi invita a vivere un’esperienza unica: sabato 13 e domeni - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Serie A la FIFA introduce una nuova regola | stop ai simulatori se un giocatore si infortuna esce per due minuti
Leggi anche: Il Volo annuncia il tour estivo nel 2026 ed europeo nel 2027
Il Volo torna a Lanciano con il World Tour 2026-2027, che animerà il parco Villa delle rose nell'estate 2026 - A soli due anni dalla prima apparizione in città, con relativo sold out, il trio composto dall'abruzzese Gianluca Ginoble, da Piero Barone e Ignazio Boschetto torna per un grande evento ... Riporta chietitoday.it
Il Volo torna a esibirsi a Caserta - Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo, IL VOLO annuncia oggi due nuove leg del WORLD TOUR ... Si legge su napolivillage.com