I Pooh nel 2026 festeggiano 60 anni di carriera con nuovi live

I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con due concerti speciali all'Arena di Verona nel maggio 2026. L'evento, intitolato “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, vedrà la band esibirsi con un’orchestra di 40 elementi, offrendo uno spettacolo unico e memorabile per i fan e la storia della musica italiana.

Milano, 16 dic. (askanews) – Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh. Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona, tempio della musica e luogo fondamentale del loro percorso artistico, ospiterà “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana! Due serate imperdibili, due spettacoli inediti per la band che più volte nel corso della sua lunga storia è stata protagonista di concerti in Arena ma che questa volta sarà accompagnata eccezionalmente da un’orchestra di 40 elementi. Ildenaro.it

