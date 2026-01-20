I danni del ciclone Harry nella zona sud distrutto un lido | disagi a un ristorante

Il ciclone Harry ha causato danni significativi nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e disagi per la comunità locale. Dopo l’evacuazione degli anziani di Villa Aurora, alcuni residenti di Mili e dei villaggi limitrofi hanno abbandonato le proprie abitazioni a causa delle onde. Un ristorante a Ponte Schiavo ha subito danni, evidenziando l’impatto del maltempo sulla vita quotidiana nella zona.

Residenti di Mili a ridosso del mare hanno lasciato di propria volontà nel pomeriggio le case per paura delle mareggiate Abitanti di Mili e dei villaggi limitrofi che alla vista oggi pomeriggio delle onde hanno lasciato per paura le loro case dopo l'evacuazione degli anziani di Villa Aurora disposta ieri, danni a un ristorante a Ponte Schiavo mentre un lido a Santa Margherita è stato spazzato via. E' già prima conta dei danni nella zona sud del capoluogo dopo il secondo giorno di allerta rossa. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco del Comando di Messina hanno effettuato oltre 50 interventi, mettendo a dura prova uomini e mezzi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Italia del Sud nella morsa del maltempo, paura per il “ciclone Harry”: la tempesta più grave da vent’anniIl Sud Italia si trova sotto pressione a causa del maltempo causato dal ciclone Harry, considerato il più intenso degli ultimi vent’anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. Allerta rossa in 3 Regioni; Arriva il ciclone Harry: ecco dove porterà piogge torrenziali, vento e mareggiate (e dove è prevista l'allerta rossa); VIDEO | I danni del maltempo a San Giovanni Li Cuti: le onde arrivano in strada; Arriva il ciclone Harry: la Sicilia con il fiato sospeso sotto la tempesta di vento.

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO ... tg24.sky.it

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna: oggi il culmine, maltempo estremo e venti a 120 km/hSardegna, Sicilia e Calabria nell'occhio del ciclone Harry: una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all'ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte ... ilmattino.it

@lanuovasardegna Il Ciclone Harry che sta imperversando sulla Sardegna con mareggiate, allagamenti e danni in diverse zone dell’isola, è stato ampiamente documentato anche attraverso le immagini dei lettori che sono arrivate numerossissime. La Nuova - facebook.com facebook

Alberi abbattuti e allagamenti: il ciclone Harry fa danni anche in Gallura x.com