Simone Di Pasquale condivide un momento intenso legato alla perdita della madre, avvenuta lo scorso ottobre. Nonostante il dolore, il maestro di Ballando con le Stelle ha deciso di continuare a seguire il suo percorso, trovando nella passione e nell'insegnamento la forza di andare avanti. La sua testimonianza è un esempio di resilienza di fronte al lutto.

Simone Di Pasquale è tornato a parlare della morte della mamma, avvenuta lo scorso ottobre. Il maestro di Ballando con le Stelle ha scelto di non fermarsi nonostante il lutto: "Non è stato facile, il giorno del funerale sono andato in scena". Fanpage.it

Simone Di Pasquale: «Poco fa ho perso mia mamma, il giorno del suo funerale sono andato in scena. Una scelta difficilissima» - Simone Di Pasquale si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 17. msn.com

Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia mamma sono andato in scena, ho seguito il suo insegnamento” - Il maestro di Ballando con le Stelle ha scelto di non fermarsi nonostante il lutto: “Non è stato facile, il ... fanpage.it

Pasquale Simone - Prepariamo insieme la Verza della salute con quinoa, salmone e stracciatella Insegnante presso l'Istituto ''Consoli'' oramai in pensione, il castellanese d'adozione Pasquale Simone si è messo ai fornelli. https://www.vivicastellanagrotte.it/ind - facebook.com facebook