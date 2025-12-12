Simone Di Pasquale | Il giorno del funerale di mia mamma sono andato in scena ho seguito il suo insegnamento
Simone Di Pasquale condivide un momento intenso legato alla perdita della madre, avvenuta lo scorso ottobre. Nonostante il dolore, il maestro di Ballando con le Stelle ha deciso di continuare a seguire il suo percorso, trovando nella passione e nell'insegnamento la forza di andare avanti. La sua testimonianza è un esempio di resilienza di fronte al lutto.
Simone Di Pasquale: «Poco fa ho perso mia mamma, il giorno del suo funerale sono andato in scena. Una scelta difficilissima» - Simone Di Pasquale si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 17. msn.com
Simone Di Pasquale: "Il giorno del funerale di mia mamma sono andato in scena, ho seguito il suo insegnamento" - Il maestro di Ballando con le Stelle ha scelto di non fermarsi nonostante il lutto: "Non è stato facile, il ...
