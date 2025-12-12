Simone Di Pasquale | Il giorno del funerale di mia mamma sono andato in scena ho seguito il suo insegnamento

Simone Di Pasquale condivide un momento intenso legato alla perdita della madre, avvenuta lo scorso ottobre. Nonostante il dolore, il maestro di Ballando con le Stelle ha deciso di continuare a seguire il suo percorso, trovando nella passione e nell'insegnamento la forza di andare avanti. La sua testimonianza è un esempio di resilienza di fronte al lutto.

Simone Di Pasquale è tornato a parlare della morte della mamma, avvenuta lo scorso ottobre. Il maestro di Ballando con le Stelle ha scelto di non fermarsi nonostante il lutto: "Non è stato facile, il giorno del funerale sono andato in scena". Fanpage.it

