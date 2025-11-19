Alla galleria ARTtime personale dell' artista milanese Marina Berra

La sempre dinamica Galleria ARTtime ha l'onore di presentare “Il colore che resta sulle mani e nell'anima”, mostra personale dell'artista Marina Berra.Venerdì 21 novembre alle ore 11:30 gli spazi della galleria saranno magicamente invasi dall'energia trascinante di opere in cui la potenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

INCIDENTE TRA CISMON E PRIMOLANO: TRAFFICO IN TILT, DUE FERITI NON GRAVI Incidente in mattinata sulla Strada Statale 47 tra Cismon e Primolano: due feriti e traffico bloccato per ore nella galleria in direzione Feltre L'ARTICOLO: https://www.7c - facebook.com Vai su Facebook

Galleria Lampo presenta Soli: la prima personale dell'artista Aronne Comai in mostra a Milano - Attraverso il tema della solitudine, Comai esplora le sfide più profonde della nostra epoca, acuite dall’uso incessante dei social media. Si legge su affaritaliani.it

Pesaro, la personale di Yaroslav Gamolko alla Galleria Rossini. Pittura, collage e installazioni dell'artista bielorusso selezionato due volte alla Biennale di Venezia - Un viaggio nell’identità molteplice e nell’introspezione visiva, trappole visive e denuncia. Lo riporta corriereadriatico.it

Pesaro, la personale di Yaroslav Gamolko alla Galleria Rossini. Pittura, collage e installazioni dell'artista bielorusso selezionato due volte alla Biennale di Venezia - Nuova proposta alla Galleria Rossini di via Rossini 38, spazio della cultura pensato per ampliare l’offerta espositiva cittadina e fornire spunti per eventi, scambi e progetti di creatività. Lo riporta corriereadriatico.it