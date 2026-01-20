Il principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il secondo giorno consecutivo, nel procedimento civile contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail. La causa riguarda presunte diffamazioni e diffusi tentativi di influenzare l’opinione pubblica. La Corona, preoccupata, invita a mantenere un profilo basso e a evitare riferimenti alla famiglia reale. L’udienza si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica sulla vicenda.

Il principe Harry è comparso davanti all’Alta Corte di Londra per il secondo giorno consecutivo nel processo civile contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Con lui altre star come Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost. Tutti sostengono di essere stati vittime di pratiche illecite per ottenere informazioni private: intercettazioni telefoniche, intrusioni nei cellulari e sorveglianza tramite investigatori privati tra gli anni ’90 e 2000. La casa editrice respinge ogni accusa, affermando che le informazioni pubblicate provenivano da fonti lecite e legittime. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Harry in tribunale per la battaglia contro il Daily Mail, la Corona trema: «Mantenga un ?profilo basso? e non citi nessuno della famiglia»

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily MailIl principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail.

Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily MailIl principe Harry si è presentato questa mattina in tribunale a Londra per la fase finale del procedimento contro il Daily Mail.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Londra, l'arrivo del principe Harry al tribunale per il processo contro il Daily Mail; Londra, il principe Harry arriva al tribunale per il processo contro il Daily Mail; Harry in tribunale a Londra, ultimo capitolo battaglia legale a media; Harry, un principe in tribunale: torna a Londra per un processo.

Il principe Harry paranoico per colpa dei tabloid inglesi. Giovedì la sua testimonianza in tribunale - Continua all’Alta Corte di Londra la causa intentata dal principe Harry e da altri vip inglesi contro gli editori del tabloid Daily Mail ... iodonna.it

Harry in tribunale per la battaglia contro il Daily Mail, la Corona trema: i reali chiedono di mantenere un profilo basso - Il principe Harry è comparso all’Alta Corte di Londra per il secondo giorno consecutivo nel processo civile contro Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail e del Mail ... msn.com

Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail - VIDEO - facebook.com facebook

Il Principe Harry torna in tribunale a Londra: al via la fase finale della causa contro il Daily Mail x.com