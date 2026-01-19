principe harry arriva in tribunale a londra per processo contro il daily mail

Il principe Harry si è presentato questa mattina in tribunale a Londra per la fase finale del procedimento contro il Daily Mail. La causa riguarda l’accusa di aver ottenuto illegalmente dati sulla sua vita privata. La vicenda rappresenta un esempio di confronto tra diritti alla privacy e libertà di stampa, all’interno di un contesto giudiziario che coinvolge personaggi pubblici e media britannici.

Il principe Harry del Regno Unito è tornato lunedì mattina in tribunale a Londra per l’ultima fase della sua causa contro il tabloid Daily Mail, accusato di aver ottenuto illegalmente informazioni sulla sua vita privata. Il Duca di Sussex guida un gruppo di sette querelanti, tra cui Elton John e le attrici Elizabeth Hurley, anche lei oggi in tribunale, e Sadie Frost, che accusano il Mail di violare la privacy con investigazioni illegali. Secondo gli accusatori, Associated Newspapers Ltd. avrebbe spiato le loro auto, controllato documenti privati e intercettato telefonate. Il quotidiano nega le accuse, definendole assurde. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l'editore del Daily Mail. Questa è la fase finale della causa intentata dal royal contro i tabloid britannici, che riguarda presunte violazioni della privacy e pratiche giornalistiche scorrette.

Il processo tra Prince Harry, Elton John e il publisher del Daily Mail è previsto per l'inizio a Londra. La causa riguarda questioni di privacy e giornalismo, e rappresenta un'importante fase nelle controversie legali che coinvolgono figure pubbliche e i media.

