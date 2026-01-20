Hamsik al Parken | cuore azzurro e orgoglio di papà nella notte di Copenhagen-Napoli

Marek Hamsik si esibisce al Parken di Copenhagen con il cuore azzurro, portando orgoglio e passione alla squadra del Napoli. In questa notte speciale, il suo ruolo va oltre il campo, rappresentando il legame tra il passato e il presente, tra le emozioni di un campione e la fierezza di un padre. Un momento di grande significato per i tifosi e per l’intera comunità azzurra.

Copenhagen-Napoli non sarà una notte qualunque al Parken. Tra i tifosi azzurri sugli spalti ci sarà infatti anche un volto che a Napoli è rimasto scolpito nel cuore: Marek Hamsik. L'ex capitano e recordman di presenze del Napoli è arrivato ieri in Danimarca per vivere una giornata dal forte valore simbolico, sospesa tra passato e presente. Da una parte l'amore mai nascosto per il club che ha segnato la sua carriera e la sua vita, dall'altra l'orgoglio di padre. Hamsik approfitterà infatti della trasferta europea per stare vicino al figlio Christian, classe 2010, da poco tesserato dal Copenaghen.

