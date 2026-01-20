Gazzetta dello Sport | Il Napoli si gioca tutto stasera al Parken di Copenaghen

Stasera, il Napoli affronta una partita importante al Parken di Copenaghen, determinante per il suo percorso in questa competizione. La sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra, che cerca di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione. Una partita da seguire con attenzione, in un contesto che richiede concentrazione e determinazione.

Il Napoli si gioca tutto stasera al Parken di Copenaghen. Vincere è un obbligo, non una scelta, per continuare a inseguire l'obiettivo playoff di Champions League. Come scrive Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte arriva all'appuntamento con una squadra ridotta all'osso, falcidiata dagli infortuni e priva di molti dei suoi uomini migliori. All'appello mancano nomi pesanti: De Bruyne, Anguissa, Neres, Politano e Rrahmani, una lista che fotografa l'emergenza vissuta dal Napoli, sottolineata ancora da Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

