Gruppo Il Sole 24 ORE nome e loghi nuovi tra la storia e il futuro

Il Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova la propria identità, consolidando il legame con le proprie origini e guardando alle sfide future. La nuova immagine riflette un percorso di continuità e innovazione, mantenendo salda la sua presenza nel panorama informativo italiano. Questa evoluzione rappresenta un passo strategico per rafforzare la riconoscibilità e l’affidabilità del brand nel tempo.

Un ritorno alle radici, alla storia del Gruppo, e la sua proiezione nel futuro. È questa la filosofia alla base della riscrittura della brand identity del Gruppo Il Sole 24 Ore che sceglie l'identità come leva di evoluzione. Un nuovo nome, un nuovo logo: un messaggio che afferma la profondità dei 161 anni di storia e la ricchezza del Gruppo, proiettandolo in una nuova visione di futuro. Il gruppo editoriale leader in Italia nell'informazione economica, finanziaria, normativa e culturale apre una nuova fase annunciando una rinnovata brand identity, fondata su scelte identitarie chiare, simboliche e fortemente riconoscibili.

