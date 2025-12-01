Province dove si vive meglio Sole 24 ore | Milano tra le prime 10
Il Nord domina la classifica della qualità della vita del Sole 24 ore, indagine giunta alla 36esima edizione, che spiega in quali province italiane si viva meglio in base a 90 indicatori. Trento e Bolzano arrivano rispettivamente prima e seconda, terza è Udine, quarta è Bologna con un balzo in avanti di cinque posizioni, mentre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
La provincia di Padova nella top-ten per la qualità della vita 2025 Padova si conferma tra le province dove si vive meglio: lo si evince dalla classifica 2025 di ItaliaOggi e Ital Communications, elaborate con l’Università La Sapienza, che colloca la provinci - facebook.com Vai su Facebook
Le province italiane dove si vive meglio nel 2025 - Al primo posto della consueta classifica del Sole 24 Ore c’è Trento; le grandi città sono andate un po' meglio rispetto all'anno scorso ... Lo riporta ilpost.it
Qualità della vita, Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. La classifica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualità della vita, Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. Lo riporta tg24.sky.it
Trento è la provincia in cui si vive meglio - Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata ... Si legge su msn.com