Il Sannio tra le province più sicure d’Italia la statistica de Il Sole 24 ore

Comunicato stampa "La città e la provincia di Benevento sono tra le province più sicure d'Italia. L'annuale classifica de Il Sole 24 Ore certifica che la provincia sannita resta un luogo dove delitti e crimini si verificano in maniera minore.

