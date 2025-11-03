Comunicato stampa “La città e la provincia di Benevento sono tra le province più sicure d’Italia. L’annuale classifica de Il Sole 24 Ore certifica che la provincia sannita resta un luogo dove delitti e crimini si verificano in maniera minore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Il Sannio tra le province più sicure d’Italia, la statistica de Il Sole 24 ore