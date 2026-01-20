Groenlandia von der Leyen | Nuovi dazi Usa verso alleati errore c' era accordo

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato i recenti dazi statunitensi verso alcuni alleati, definendoli un errore. Ha sottolineato l’impegno dell’Europa per la sicurezza nella regione artica e la condivisione degli obiettivi degli Stati Uniti in quest’ambito. Queste dichiarazioni evidenziano l’importanza di un dialogo coordinato tra le parti per affrontare le sfide della regione e mantenere la stabilità internazionale.

“Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata. E condividiamo gli obiettivi degli Stati Uniti in questo senso. Ad esempio, la Finlandia, uno dei più recenti membri della Nato, sta vendendo i suoi primi rompighiaccio agli Stati Uniti. Questo dimostra che abbiamo le capacità necessarie proprio qui, tra i ghiacci. Che i nostri membri settentrionali della Nato dispongono già di forze pronte per l’Artico. E soprattutto che la sicurezza artica può essere raggiunta solo insieme. Ecco perché i dazi aggiuntivi proposti sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

