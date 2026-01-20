Von der Leyen | Nuovi dazi sono un errore c' era accordo

Durante il suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'introduzione di nuovi dazi rappresenta un errore, evidenziando come fosse stato raggiunto un accordo in merito. La presidente della Commissione europea ha evidenziato l'importanza di mantenere un dialogo aperto e di evitare misure che possano ostacolare il commercio internazionale.

C'era grande attesa per il discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Forum economico mondiale di Davos. La leader dell'Unione ha ribadito che "l'indipendenza europea è un imperativo strutturale". Non è escluso che, vista la presenza di Trump nella località svizzera domani e giovedì, possa esservi un incontro con la leader Ue. Difficile, invece, visti i toni delle ultime dichiarazioni di Trump verso Macron, che il presidente Usa accetti l'invito del presidente francese di convocare a Parigi un vertice G7, prima del Consiglio europeo straordinario coi leader Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

