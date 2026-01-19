Groenlandia e Danimarca | Proposta una missione Nato sull’isola

Danimarca e Groenlandia hanno presentato alla NATO una proposta per avviare una missione di monitoraggio nell’area della Groenlandia. L’obiettivo è rafforzare la presenza e la sorveglianza nell’area artica, considerata strategicamente importante per motivi geopolitici e ambientali. La proposta riflette l’interesse delle due nazioni a garantire stabilità e sicurezza in una regione in rapido cambiamento.

Danimarca e Groenlandia hanno avanzato all’interno della Nato la proposta di istituire una missione di monitoraggio sull’isola artica. L’annuncio è arrivato dal ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen al termine di un incontro con il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte. «L’abbiamo proposta noi, il segretario generale ne ha preso atto e credo che ora potremo, auspicabilmente, ottenere un quadro che ne definisca l’attuazione», ha dichiarato Poulsen alla televisione danese, intervenendo insieme alla ministra degli Esteri della Groenlandia Vivian Motzfeldt. LEGGI ANCHE: Cosa sappiamo dell’operazione Arctic Endurance in Groenlandia Trump: «L’Europa pensi a Russia e Ucraina, non alla Groenlandia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

