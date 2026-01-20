Groenlandia Ue cerca unità | paesi divisi su risposta a Trump

L'Unione Europea si sta confrontando sulla risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai dazi sulle importazioni europee. La questione riguarda le misure adottate dai paesi membri, divisi nel valutare come reagire alle minacce del presidente americano, in particolare in relazione alle questioni militari e commerciali legate alla Groenlandia. La ricerca di un'unità tra gli stati europei è fondamentale per definire una posizione condivisa di fronte a questa situazione.

Diversi Paesi europei, tra cui Germania, Svezia, Francia, Norvegia, Olanda e Finlandia hanno inviato personale militare in Groenlandia, con numeri estremamente limitati, largamente inferiori ai 200 militari Usa di stanza nella base di Pituffik, nel nordovest della Groenlandia. All’Eurogruppo a Bruxelles i ministri delle Finanze di Francia e Germania, Roland Lescure e Lars Klingbeil, si sono presentati insieme davanti ai giornalisti, per dire che l’Unione dovrebbe essere pronta ad usare tutti gli strumenti a sua disposizione, se necessario, incluso lo strumento anticoercizione. L’Europa, ha affermato Lescure, “deve essere forte e deve assicurarsi che le minacce che sono state formulate non si traducano in realtà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

TRUMP: LA GROENLANDIA CI SERVE PER MOTIVI DI DIFESA. LA RISPOSTA DELLA DANIMARCA

