Groenlandia Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi Bruxelles | L’isola non è in vendita

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro otto Paesi europei per forzare l'acquisto della Groenlandia, trasformando un alleato Nato in un bersaglio economico. L'Ue reagisce compatta: la sovranità non si negozia e la Groenlandia non è in vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: “L’isola non è in vendita”

