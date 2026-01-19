Groenlandia | Boccia ' Italia non sia suddita Trump alzi voce insieme a paesi Ue'

Il dibattito sulla sovranità europea si intensifica, con la Groenlandia e altri paesi Ue che si preparano a rispondere alle pressioni degli Stati Uniti. Boccia sottolinea l'importanza per l’Italia di alzare la voce e mantenere la propria autonomia, evitando di essere considerata suddita di politiche esterne. In un contesto di instabilità finanziaria, le nazioni europee cercano di definire una posizione unitaria per tutelare i propri interessi.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Borse in rosso, paesi europei che si organizzano per rispondere alle minacce americane. In questo quadro Giorgia Meloni, ancora una volta, trova il modo di essere 'morbida' nei confronti di Donald Trump, pensando che questa sua delicatezza possa portare qualche vantaggio al nostro Paese. Questo atteggiamento si sta trasformando in una sudditanza che isola ancora di più l'Italia nel già difficile contesto del nostro continente". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "L'unica strada è quella della coesione europea e ci chiediamo cosa aspetta Giorgia Meloni ad interloquire con gli altri paesi dell'Unione che vogliono dare una risposta netta con contromisure forti sui dazi alle provocazioni trumpiane che cercano ancora una volta di divedere l'Europa.

Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: “L’isola non è in vendita”

Recentemente, Donald Trump ha annunciato l’applicazione di nuovi dazi su otto paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzare le trattative sulla Groenlandia. La mossa ha suscitato reazioni da Bruxelles, che ha ribadito come l’isola non sia oggetto di vendita. Questa decisione evidenzia le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa su questioni geopolitiche ed economiche legate al futuro della Groenlandia e alle relazioni internazionali.

Trump e la Groenlandia: dazi al 10% per 8 paesi Ue. I vertici europei: "Pericolosa spirale discendente"

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia hanno suscitato reazioni in Europa, con l’imposizione di dazi al 10% per otto paesi Ue. I vertici europei temono una spirale discendente che potrebbe avere conseguenze economiche e politiche. Nel frattempo, in Danimarca e Groenlandia, migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere il loro dissenso e difendere l’isola dai possibili rischi di interventi esterni.

