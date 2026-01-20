Groenlandia Trump | leader europei non opporranno troppa resistenza

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i leader europei non si opporranno significativamente alla sua intenzione di acquistare la Groenlandia. Durante un'intervista in Florida, ha inoltre annunciato una possibile tassa del 200% su vini e champagne francesi, evidenziando le sue strategie commerciali e geopolitiche riguardo alla regione e alle relazioni con l’Europa.

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi. “Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump. “Non si può tornare indietro – su questo, tutti sono d’accordo! Gli Stati Uniti d’America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo” e “siamo l’unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo – e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

