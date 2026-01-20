Trump rilancia su Groenlandia e dazi | poca resistenza da parte dei leader europei

Donald Trump ha commentato la possibilità di acquistare la Groenlandia, affermando che i leader europei non opporranno forte resistenza. In Florida, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato l'importanza strategica dell’isola per la sicurezza nazionale e globale, indicando un possibile rilancio sui dazi e su altre iniziative commerciali. Queste dichiarazioni evidenziano l’interesse americano per la regione e il ruolo che potrebbe avere nelle future politiche internazionali.

"Nessuna grande resistenza sull'acquisto della Groenlandia". Parlando con i giornalisti in Florida, Donald Trump ha sostenuto che i leader europei non opporranno una forte opposizione al suo progetto di acquisire la Groenlandia, definita dal presidente americano "strategica per la sicurezza nazionale e globale". In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha riferito di aver avuto una telefonata con il segretario generale della NATO Mark Rutte e di aver concordato un incontro tra le parti a Davos, ribadendo che gli Stati Uniti sono l'unica potenza in grado di garantire la pace mondiale "attraverso la forza".

