Durante una visita alla Groenlandia, l’ex presidente Donald Trump ha collocato la bandiera statunitense sul territorio, suscitando attenzione internazionale. La mossa si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle discussioni sul futuro dell’isola, che rappresenta una regione strategica di grande interesse. Trump ha anche annunciato un incontro a Davos, mentre le implicazioni di questo gesto continuano a essere oggetto di analisi e commento.

"Ci vedremo a Davos". Ma nel frattempo Donald Trump ha già piantato la bandiera degli Stati Uniti sul suolo della Groenlandia. Metaforicamente e mediaticamente, ma non solo. La contesa tra Washington, Copenaghen e Bruxelles sull'isola di ghiaccio, snodo geopolitico, economico, commerciale e militare sempre più cruciale nel confronto con Cina e Russia, registra nella notte italiana nuovi picchi. "Non penso che gli europei opporranno molta resistenza. Dobbiamo averla", ribadisce il capo della Casa Bianca sulla Groenlandia parlando con i giornalisti in Florida. "Non possono proteggerla", ha proseguito Trump, secondo quanto riporta la Cnn, aggiungendo che "i danesi sono persone meravigliose e so che i loro leader sono ottime persone, ma non ci vanno nemmeno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, Trump pianta la bandiera Usa: "Gli europei non opporrano resistenza"

Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza. Alla Francia dazi del 200 su vino e champagne"L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione, con l’ex presidente statunitense che manifesta forte determinazione nel voler acquisire l’isola.

Groenlandia: Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca. Irritati i leader europei. Ma Starmer non attacca gli UsaRecenti sviluppi indicano che Donald Trump sta lavorando a un accordo riguardante la Groenlandia, escludendo la Danimarca, e suscitando reazioni tra i leader europei.

