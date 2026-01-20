Groenlandia Trump pianta la bandiera Usa | Gli europei non opporrano resistenza
Durante una visita alla Groenlandia, l’ex presidente Donald Trump ha collocato la bandiera statunitense sul territorio, suscitando attenzione internazionale. La mossa si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle discussioni sul futuro dell’isola, che rappresenta una regione strategica di grande interesse. Trump ha anche annunciato un incontro a Davos, mentre le implicazioni di questo gesto continuano a essere oggetto di analisi e commento.
"Ci vedremo a Davos". Ma nel frattempo Donald Trump ha già piantato la bandiera degli Stati Uniti sul suolo della Groenlandia. Metaforicamente e mediaticamente, ma non solo. La contesa tra Washington, Copenaghen e Bruxelles sull'isola di ghiaccio, snodo geopolitico, economico, commerciale e militare sempre più cruciale nel confronto con Cina e Russia, registra nella notte italiana nuovi picchi. "Non penso che gli europei opporranno molta resistenza. Dobbiamo averla", ribadisce il capo della Casa Bianca sulla Groenlandia parlando con i giornalisti in Florida. "Non possono proteggerla", ha proseguito Trump, secondo quanto riporta la Cnn, aggiungendo che "i danesi sono persone meravigliose e so che i loro leader sono ottime persone, ma non ci vanno nemmeno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Groenlandia, Trump: "Gli Europei non faranno resistenza. Alla Francia dazi del 200 su vino e champagne"L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione, con l’ex presidente statunitense che manifesta forte determinazione nel voler acquisire l’isola.
Groenlandia: Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca. Irritati i leader europei. Ma Starmer non attacca gli UsaRecenti sviluppi indicano che Donald Trump sta lavorando a un accordo riguardante la Groenlandia, escludendo la Danimarca, e suscitando reazioni tra i leader europei.
Trump posta un fotomontaggio sulla Groenlandia - L’immagine accompagna nuove dichiarazioni del presidente americano, che ribadisce l’interesse strategico di Washington per l’isola artica provocando gli stati europei (ANSA) ... ansa.it
TASS (TELEGRAM) * «TRUMP HA PUBBLICATO UNA FOTO GENERATA DALL’I.A CHE LO RITRAE MENTRE PIANTA UNA BANDIERA AMERICANA SUL TERRITORIO DELLA GROENLANDIA» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato una foto generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre pianta una bandiera americana sul territorio della Groenlandia. agenziagiornalisticaopinione.it
Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena
Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - facebook.com facebook
Donald Trump: "Sulla Groenlandia non si torna indietro. I leader europei non opporranno resistenza" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.